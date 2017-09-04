Соболезнования народу Пакистана

АШХАБАД, 26 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну и премьер-министру Навазу Шарифу с выражением соболезнований по случаю теракта в Лахоре, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"