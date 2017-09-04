В Ашхабаде обсуждены ключевые вопросы развития туркмено-иракского диалога

АШХАБАД, 26 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июля в МИД Туркменистана были проведены политические консультации между Туркменистаном и Республикой Ирак на уровне заместителей министров иностранных дел, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с заместителем главы внешнеполитического ведомства Ирака Низаром Иссой Абдулом-Хади Ал Хайраллой.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, энергетики, международного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"