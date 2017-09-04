Глава государства совершил поездку по столице

АШХАБАД, 26 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов предпринял рабочую поездку по столице.

В ходе поездки туркменский лидер посетил Олимпийский городок в Ашхабаде, чтобы ознакомиться с ходом подготовки к предстоящим здесь в сентябре 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, осмотрел реконструированное административное здание общественных организаций Туркменистана и возводимый элитный коттеджный поселок на юго-западе столицы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"