Глава государства совершил поездку по столице

Глава государства совершил поездку по столице26.07.2017 13:37
АШХАБАД, 26 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов предпринял рабочую поездку по столице.
В ходе поездки туркменский лидер посетил Олимпийский городок в Ашхабаде, чтобы ознакомиться с ходом подготовки к предстоящим здесь в сентябре 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, осмотрел реконструированное административное здание общественных организаций Туркменистана и возводимый элитный коттеджный поселок на юго-западе столицы.
ИП "ТУРКМЕНинформ"