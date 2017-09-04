Глава Туркменистана посетил спорткомплекс "Аваза"

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 28 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июля пребывающий с краткосрочным отдыхом в Балканском велаяте Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетил введенный в эксплуатацию в апреле текущего года многопрофильный спортивный комплекс "Аваза".

Глава государства ознакомился с техническим оснащением спорткомплекса, а также провел совещание с членами правительства по вопросам развития в стране спорта и физической культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"