В Ашхабаде прошел большой спортивный праздник

АШХАБАД, 29 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня, 29 июля, в Туркменистане стартовал обратный отсчет 50 дней, оставшихся до старта 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

По этому случаю накануне в многофункциональном спортивном комплексе столичного этрапа Абадан был проведен спортивно-музыкальный праздник с участием спортсменов, творческих коллективов и наездников на ахалтекинских скакунах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"