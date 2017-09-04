В Туркменистане стартовала продажа билетов на Азиаду

АШХАБАД, 29 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня, 29 июля, в Туркменистане стартует официальная продажа билетов на предстоящие в сентябре в Ашхабаде 5-е Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в которых примут участие лучшие спортсмены Азиатского континента и Океании.

Билеты можно будет купить на 21 вид спорта, всего будет реализовано свыше 700 тысяч билетов на более чем 220 спортивных сессий в соответствии с расписанием состязаний.

Цены на билеты на состязания составят 7 и 10 манат для взрослых, а для детей младше 14 лет билет будет бесплатным. В то же время билеты на церемонии открытия и закрытия, которые пройдут на Ашхабадском олимпийском стадионе, будут представлены в четырех ценовых категориях от 50 до 500 манат.

Все билеты - именные будут продаваться при предоставлении паспорта или другого подтверждающего личность действительного документа.

Для реализации билетов на Азиаду организовано 8 точек продаж по Ашхабаду и более 6 пунктов продаж по всем регионам страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"