Обсуждены практические аспекты подготовки к Азиаде в Ашхабаде

АШХАБАД, 30 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июля по возвращении из краткосрочного отпуска в Балканском велаяте в Ашхабад Президент Туркменистана провел в столичном аэропорту выездное совещание правительства.

Встреча была посвящена практическим аспектам подготовки к приему гостей предстоящих в сентябре в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, до старта которых осталось последние 50 дней, а также было рассмотрено текущее положение дел в сельском хозяйстве и ход подготовки к Совету старейшин Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"