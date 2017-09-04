Туркменистан установил дипломатические отношения с Парагваем

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В минувшую пятницу, 28 июля, в постоянном представительстве Туркменистана в Нью-Йорке была проведена церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Парагвай.

В рамках церемонии стороны обсудили перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия по линии МИД и международных организаций.



Республика Парагвай стала 145-й по счету страной (11-й страной Южной Америки), с которой Туркменистан установил дипломатические отношения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"