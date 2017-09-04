В Туркменистане прошел массовый велопробег

АШХАБАД, 31 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июля в Ашхабаде был проведен массовый велопробег в честь отсчета 50 дней, оставшихся до старта в столице Туркменистана 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Пробег, в котором принял участие глава государства и другие официальные лица, стартовал на проспекте Чандыбиль и завершился на главной площади страны, где состоялась торжественная церемония, в ходе которой туркменскому лидеру были вручены обозначенные под первым номером аккредитационный документ и пригласительный билет на церемонии открытия и закрытия Игр, а также на спортивные соревнования.

В ашхабадском велопробеге приняли участие свыше 7 тысяч 700 человек. Массовые велопробеги прошли в этот день также по улицам всех велаятских центров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"