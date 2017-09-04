Обсуждено текущее положение дел на полях страны

АШХАБАД, 1 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видеоселекторное совещание с хякимами велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения текущего положения дел в сельском хозяйстве и сфере АПК, строительства объектов социального и экономического назначения, хода реализации принятых национальных программ, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"