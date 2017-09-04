Состоялось выездное заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

АШХАБАД, 2 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 августа Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности страны, которое было посвящено рассмотрению итогов работы силовых ведомств за истекший период года.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты ответственных руководителей о текущем положении дел во вверенных им структурах, предпринимаемых мерах по укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности, прежде всего, на период предстоящих в сентябре в Ашхабаде 5-х Азитаских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

За неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных служб был объявлен строгий выговор министру внутренних дел Исгендеру Муликову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"