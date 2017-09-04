Туркменский лидер посетил пограничную заставу в Ашхабаде

АШХАБАД, 2 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 августа Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов посетил пограничную заставу на юге Ашхабада, чтобы ознакомиться с предпринимаемыми мерами по укреплению границ страны и проверить боеготовность вооруженных сил.

В ходе визита глава государства принял участие в стрельбе из пистолета и бросанию ножей по мишеням.

Затем Президент отбыл к месту проведения военных учебно-тренировочных сборов "Турген-2017", в ходе которых ознакомился с отработкой навыков защиты государственной границы подразделениями спецназа военных и правоохранительных органов, а также спецтехники.

ИП "ТУРКМЕНинформ"