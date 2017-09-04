Глава Туркменистана провел встречу с представителем деловых кругов Турции

АШХАБАД, 3 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с председателем Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифатом Хисарджыклыоглу, прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы углубления бизнес- и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, возможности реализации новых взаимовыгодных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"