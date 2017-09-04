Выражены соболезнования народу Афганистана

АШХАБАД, 3 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани с выражением соболезнований по случаю теракта в городе Герат, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.



В своем послании туркменский лидер решительно осудил любые проявления терроризма и экстремизма, а также передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"