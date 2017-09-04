Обсуждены вопросы организации питания гостей Азиады в Ашхабаде

АШХАБАД, 4 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по вопросам организации пунктов питания и торговли для участников и гостей предстоящих в сентябре в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Ответственные руководители отчитались перед главой государства о предпринимаемых мерах по поставкам лучшей продукции отечественных производителей в пищевой, текстильной, сувернирной и других отраслях и обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"