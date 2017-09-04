Туркменский лидер назначил нового посла в Египте

АШХАБАД, 6 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 августа в ходе заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд кадровых назначений.

В частности, Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Арабской Республике Египет был назначен Оразмухаммт Чарыев, который будет совмещать данный пост с должностями глав дипломатических миссий Туркменистана в Саудовской Аравии, в Государстве Палестина (с января текущего года), Катаре (с марта 2016) с постоянной резиденцией в в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Кроме того, он является постоянным представителем страны при Организации исламского сотрудничества (ОИС).

ИП "ТУРКМЕНинформ"