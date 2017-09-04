Подведены итоги развития отраслей национальной экономики в январе-июле

АШХАБАД, 7 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совместное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, которое было организовано с целью рассмотрения социально-экономических показателей развития страны за истекшие 7 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе заседания прозвучали отчеты членов правительства и ответственных руководителей, курирующих отрасли экономики, внутренней и внешней торговли, финансов, ТЭК, промышленности, АПК, здравоохранения и медицины, строительства, транспорта и связи, коммунального хозяйства, науки, образования, культуры, спорта, туризма и других, а также рассмотрен ход подготовки к принятию гостей и участников предстоящих в сентябре в Ашхабаде 5-х Азитаских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"