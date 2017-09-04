Туркменский лидер отправился в Баку

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Визит предпринят по приглашению азербайджанской стороны с целью обсуждения ключевых вопросов развития межгосударственного сотрудничества по актуальным направлениям.

В рамках двухдневного пребывания в Баку туркменский лидер проведет переговоры со своим коллегой Ильхамом Алиевым и ряд двусторонних встреч.

ИП "ТУРКМЕНинформ"