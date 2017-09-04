Обсуждены вопросы участия команды беженцев в Азиаде в Ашхабаде

АШХАБАД, 8 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 августа ведомство внешней политики Туркменистана посетила делегация Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) во главе с региональным представителем, региональным координатором УВКБ ООН по Центральной Азии (с резиденцией в Алматы, Республика Казахстан) Ясуко Ода.

Встреча была посвящена вопросам участия команды беженцев в предстоящих в сентябре в Ашхабаде 5-х Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"