Лидеры Туркменистана и Азербайджана провели переговоры в Баку

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 августа в Баку в рамках двухдневного официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в Азербайджан были проведены туркмено-азербайджанские переговоры на высшем уровне.

По прибытии в Азербайджан туркменский лидер проследовал в резиденцию своего коллеги Ильхама Алиева "Загульба", где после завершения протокольной церемонии приветствия главы двух государств обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности, транспорта и связи, АПК, спорта и других, усиления взаимодействия на Каспии, а также Гурбангулы Бердымухаммедов пригласил Президента Ильхама Алиева на церемонию открытия 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

По завершении встречи в верхах был подписан пакет двусторонних документов, включающий Декларацию о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, соглашения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, морского торгового судоходства, защиты промышленной собственности, авторского права и смежных прав, охраны окружающей среды, ветеринарии и карантина растений, меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере энергетики и соглашение о сотрудничестве в области культуры, а также документы о сотрудничестве в туристической отрасли, в налоговой сфере, между министерствами внутренних дел обеих стран.

В тот же день Президент Туркменистана провел встречу с главой правительства Азербайджана Артуром Расизаде и возложил венок к Мемориалу комплекса шехидов, а вечером в его честь был дан официальный ужин.

ИП "ТУРКМЕНинформ"