Туркменский лидер завершил визит в Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов завершил двухдневный официальный визит в Азербайджанскую Республику.

Программа заключительного дня визита включала в себя посещение Милли меджлиса и встречу со спикером национального парламента Азербайджана Октаем Асадовым, а также осмотр Центра Гейдара Алиева в Баку.

По прибытии в Ашхабад туркменский лидер провел в конференц-зале Международного аэропорта провел выездное расширенное заседание Кабинета Министров, которое было посвящено итогам визита в Азербайджан и достигнутым двусторонним договоренностям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"