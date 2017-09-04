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Туркменский лидер поздравил пограничников
11.08.2017 11:01

АШХАБАД, 11 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к служащим и личному составу пограничных войск страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника и празднования 25-й годовщины со дня образования ведомства.

В обращении главы государства говорится:

"Твердо уверен, что вы всегда будете с честью выполнять свой ответственный долг по обеспечению надежной охраны и нерушимости границ дружбы и братства, демонстрируя высокий образец верности Родине и военной присяге.

Будучи привержен принципам нейтралитета, независимый нейтральный Туркменистан неуклонно реализует политику миролюбия, добрососедства и широкого международного сотрудничества. Вместе с тем как суверенное государство на основе Военной доктрины проводит реформы в целях поддержания обороноспособности страны, укрепления материально-технической базы армии, подготовки высококвалифицированных кадров.

В результате успешного осуществления преобразований в данной сфере Пограничные войска прошли за четверть века путь профессионального становления и зрелости.

Долг каждого офицера – разъяснять воинам, проходящим службу в рядах Погранвойск, нашу внутреннюю и внешнюю политику, основанную на принципах дружбы, братства, гуманизма, поддержания мира в регионе и на всей планете, воспитывать патриотов.

Скоро в нашей стране состоятся V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, что ставит перед вами ответственные задачи. Убежден, что вы с честью выполните их, внеся достойный вклад в успешное проведение этих международных спортивных состязаний.

В Пограничном институте Туркменистана ведется подготовка офицеров с высокой боевой выучкой, способных успешно решать самые серьезные и ответственные задачи, поставленные перед Погранвойсками.

Высококвалифицированные военные специалисты, окончившие этот вуз, мастерски владеют способами охраны рубежей, умело управляют новейшей техникой и оборудованием, обеспечивая неприступность и нерушимость Государственной границы.

Ваша ответственная служба обеспечивает благополучие страны. Именно поэтому государство всегда уделяет особое внимание защитникам рубежей Родины.

Создание всех условий для надлежащей службы пограничников и благоустроенного быта членов их семей является одним из ключевых аспектов проводимой в стране военной реформы.

Мы и впредь будем планомерно возводить новые, современные здания и сооружения пограничных соединений и застав, жилые дома для военнослужащих и другие объекты служебного и социального назначения, закупать самую передовую военную технику и оборудование.

Выражаю твердую уверенность в том, что каждый из вас приложит все свои знания и способности, не пожалеет сил, а если потребуется, и жизни, во имя дальнейшего процветания страны, обеспечения мирной и благополучной жизни народа, чтобы рубежи нашего государства всегда оставались границами дружбы и добрососедства".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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