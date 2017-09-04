Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 11 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, посвященное ключевым вопросам жизни страны.

Повестка дня встречи включала в себя рассмотрение текущего положения дел в сферах экономики и торговли, банков и финансов, строительства, ТЭК, промышленности, сельского хозяйства и АПК, транспорта и связи, коммунального хозяйства, науки и образования, деятельности национального парламента, хода подготовки подготовки к Играм "Ашхабад - 2017" и запланированным мероприятиям и праздничным датам.

В ходе заседания глава государства одобрил проекты Постановления о создании Межведомственной тендерной комиссии по выбору поставщиков товаров, работ и услуг для нужд бюджетных потребителей и Меморандума о студенческом обмене между Международным университетом гуманитарных наук и развития Туркменистана и Токийским университетом иностранных языков, подготовленный в целях укрепления и расширения продуктивных контактов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"