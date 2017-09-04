Новый посол Пакистана прибыл в Ашхабад

Новый посол Пакистана прибыл в Ашхабад12.08.2017 11:41
АШХАБАД, 12 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 августа вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Мурад Ашраф Джанджуа представил копии своих верительных грамот в ведомство внешней политики Туркменистана.
В ходе встречи состоялось обсуждение ключевых вопросов развития туркмено-пакистанского диалога в политической, торгово-экономической, нефтегазовой и культурно-гуманитарной областях.
Мурад Ашраф Джанджуа сменит в должности Абдула Малика, возглавлявшего пакистанскую дипмиссию в Ашхабаде с мая 2015 по январь текущего года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"