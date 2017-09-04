В Туркменистане образована новая межведомственная комиссия

АШХАБАД, 13 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 августа в ходе заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об образовании и утверждении состава новой межведомственной комиссии по закупкам.

Новая структура будет заниматься выбором на тендерной основе поставщиков товаров, закупаемых для хозяйственных нужд министерств и отраслевых ведомств, финансируемых за счет средств Государственного бюджета, и товаров, используемых в строительных работах, финансируемых за счет бюджетных средств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"