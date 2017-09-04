Центробанк Туркменистана выпустил новые памятные монеты

АШХАБАД, 13 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Центральный банк Туркменистана выпустил комплект из двух памятных монет в честь предстоящих в сентябре в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Комплект состоит из золотой и серебряной монет достоинством 100 манатов каждая.



На лицевой стороне обеих монет в центре изображён символ предстоящих Игр. В правом нижнем углу символа наненсена филигранная надпись "Türkmenistan Ashgabat 2017", а по левой стороне – "5th Asian Indoor & Martial Arts Games". По верхней части расположена надпись "ÝAPYK BINALARDA WE SÖWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA V AZIÝA OÝUNLARY", а в нижней – "Aşgabat 2017".



На оборотной стороне монет в центре расположен Государственный герб Туркменистана, по верхнему краю над ним надпись полукругом "TÜRKMENISTANYŇ MERKEZI BANKY". В нижней части надпись "ÝÜZ MANAT" – номинал монеты, с левой стороны отмечена проба (Au 916,7 на золотой и Ag 925 на серебряной), справа – вес монеты (39,94 грамм на золотой и 28,28 грамм на серебряной). Надписи разделены узорами в виде восьмиугольников.

Диаметр монет - 38,61 мм.

ИП "ТУРКМЕНинформ"