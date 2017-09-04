Выражены соболезнования народу Египта

Выражены соболезнования народу Египта14.08.2017 12:19
АШХАБАД, 14 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Эль-Сиси с выражением соболезнований по случаю железнодорожной катастрофы в городе Александрия, унесшей множество человеческих жизней.
В своем послании глава Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"