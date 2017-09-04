В Туркменистане отметили День Каспия

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 14 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 августа в Национальной туристической зоне "Аваза" прошли мероприятия в честь Дня Каспийского моря, которые включали в себя научно-практическую конференцию, культурно-просветительские и спортивные мероприятия.

Целью проведения акции, организованной Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам, Министерством иностранных дел, Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при Президенте Туркменистана и хякимликом Балканского велаята в соответствии с распоряжением туркменского лидера, является популяризация проводимых в стране экологических и природоохранных мер, сохранение биоразнообразия Каспийского моря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"