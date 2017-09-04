Делегация Туркменистана находится с визитом в Индии

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым пребывает с визитом в Индии. Целью поездки явилось участие в прошедшем 13 августа в Нью-Дели 6-м заседании совместной туркмено-индийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству и проведение ряда двусторонних встреч с представителями официальных и деловых кругов Индии.

В частности, 14 августа делегация провела встречи с вице-президентом Индии Муппаварапу Венкаях Найду, министром финансов, по делам корпораций и обороны Индии Аруном Джейтли, министром транспорта, автомобильных дорог и судоходства Индии Нитином Гадкари, а также с государственным министром нефти и природного газа (с независимым портфелем) Индии Дхармендра Прадханом и другими.

В ходе заседания комиссии и проведенных переговоров обсуждались вопросы развития туркмено-индийского сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы торговля и экономика, сельское хозяйство, энергетика, промышленность, транспорт и связь.

ИП "ТУРКМЕНинформ"