Глава государства провел рабочее совещание

АШХАБАД, 15 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видеоселекторной связи с участием ряда членов правительства и ответственных руководителей, глав администраций столицы и регионов.

На повестку дня совещания было вынесено рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве и других сферах национальной экономики, хода подготовки к новому учебному году, организации предстоящих в сентябре в Ашхабаде Азиатских игр-2017 и других запланированных мероприятий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"