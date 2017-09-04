Обсуждены вопросы обеспечения безопасности и охраны правопорядка на период Азиады

АШХАБАД, 16 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 августа Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел внеочередное заседание Государственного совета безопасности.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов обеспечения безопасности и охраны правопорядка на период предстоящих в сентябре в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В данной связи глава государства подписал распоряжение об объявлении в стране усиленного режима безопасности с 17 августа по 27 сентября, который будут обеспечивать все военные и правоохранительные органы Туркменистана в круглосуточном режиме.

ИП "ТУРКМЕНинформ"