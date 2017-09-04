Бахчеводы Туркменистана отмечают профессиональный праздник

АШХАБАД, 17 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистане отмечают День туркменской дыни, являющийся главным праздником бахчеводов страны.

По случаю праздника бахчеводов поздравил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов:

"На программной основе мы осуществляем кардинальное реформирование сельского хозяйства, чтобы, наряду с другими отраслями национальной экономики, сделать его высокорентабельным, принимаем необходимые меры в этом направлении.



Наша первостепенная задача в аграрной сфере – укрепление продовольственного изобилия в стране, увеличение объемов экспорта качественной сельхозпродукции. Исходя из этого, государство создает все условия для производительной работы земледельцев, в том числе бахчеводов, достойно оценивает их труд.



Отрадно, что на благодатных полях нашего солнечного края зреет добрый урожай золотистых дынь. Эти чудо-плоды – изумительное лакомство, украшение щедрых сачаков и рынков, изобилующих сельскохозяйственной продукцией.



Особой похвалы заслуживает неустанная работа мастеров-бахчеводов и селекционеров по увеличению объемов производства дынь и арбузов, выведению новых сортов.



До нынешних дней сохранились письменные источники с восторженными отзывами известных ученых, путешественников и историков о медовых туркменских дынях, об их незабываемом изысканном вкусе.



Как свидетельствуют исторические хроники, наша страна с глубокой древности считается родиной сладких, ароматных дынь. Мы гордимся тем, что сотни сортов этой культуры из зарегистрированных на сегодняшний день в мировом фонде бахчеводства – это туркменские дыни, являющиеся земледельческим достоянием нашего народа.



На туркменской земле – древнем очаге развитого земледелия – дайханам всегда будет оказываться всемерная поддержка со стороны государства для достижения новых высот в бахчеводстве".

В этом году празднование Дня дыни было перенесено с воскресенья 13 августа, чтобы приурочить праздник к началу 30-дневного отсчета до старта 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

Сегодня в столице Туркменистана пройдет еще несколько акций в честь 30 дней до старта Азиады. В частности, запланированы экологическая акция - день без автотранспорта, открытие новостроек социального назначения, объектов нефтегазового комплекса, Центра общественных организаций, проведение международной выставки блюд стран-участниц Игр "Ашхабад - 2017", а также гала-концерта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"