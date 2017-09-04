Глава МИД Туркменистана провел встречу с делегацией Пакистана

АШХАБАД, 18 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 августа МИД Туркменистана посетила прибывшая с визитом в Ашхабад делегация во главе с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Кхаваджа Мухаммадом Асифом. Их принял глава ведомства Рашид Мередов.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития туркмено-пакистанского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики, углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"