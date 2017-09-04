Президент принял участие в торжествах в честь 30 дней до Азиады

АШХАБАД, 18 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в серии мероприятий в честь начала отсчета 30 дней, оставшихся до старта в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также перенесенного на этот день Праздника туркменской дыни.

Программа мероприятий включала в себя выставки "Блюда Азиады - 2017" и продукции бахчеводства в Олимпийском городке, массовую экологическую акцию "День без автотранспорта", а также церемонии открытия объектов социального назначения - современных жилых домов работников нефтегазового комплекса, Центра общественных организаций, Дома здоровья и других объектов инфраструктуры на улице Анкара.

ИП "ТУРКМЕНинформ"