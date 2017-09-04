Туркменский лидер выразил соболезнования народу Испании

АШХАБАД, 19 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание королю Испании Фелипе VI с выражением глубоких соболезнований по случаю теракта в Барселоне, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

В своем послании глава государства осудил любые проявления терроризма и экстремизма, передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"