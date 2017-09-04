В Ашхабаде обсудили вопросы развития сотрудничества с Пакистаном

АШХАБАД, 19 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 августа в Ашхабаде было проведено 5-е заседание туркмено-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, для участия в котором в Туркменистан прибыла с визитом делегация во главе с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Кхаваджа Мухаммадом Асифом.

Приоритетными направлениями развития в ходе встречи были названы экономика и торговля, предпринимательство, текстильная, медицинская и пищевой промышленность, ТЭК, электроэнергетика, транспорт и связь, сельское хозяйство, наука, образование и культура.

ИП "ТУРКМЕНинформ"