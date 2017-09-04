С очередного заседания правительства Туркменистана

АШХАБАД, 20 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

Заседание было организовано с целью обсуждения текущего положения дел в различных отраслях национальной экономики (ТЭК, сельском хозяйстве, сферах промышленности, транспорта и связи, строительства, коммунального хозяйства, экономики и торговли и других), хода подготовки к Азиатским играм-2017 в Ашхабаде и другим запланированным мероприятиям и праздничным датам.

По итогам встречи туркменский лидер утвердил:

постановление создании Межведомственной комиссии по трудоустройству молодых специалистов и утверждению ее состава,

постановление об отведении в 2018 году 760 тысяч гектаров земли под посевы озимых, с которых планируется собрать 1 миллион 600 тысяч тонн зерна,

постановление об утверждении Государственной программы развития социально-гуманитарных наук.

ИП "ТУРКМЕНинформ"