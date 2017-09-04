В Туркменистане упорядочат защиту магистральных нефте- и газопроводов

АШХАБАД, 21 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства Туркменистана был обсужден вопрос разработки проекта постановления об упорядочении защитных зон магистральных трубопроводных объектов в стране.

Документ будет направлен на определение мер по проектированию, строительству, промышленной эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, обеспечению их экологической безопасности, а также безопасной эксплуатации и защите трубопроводов, предупреждению потенциальных несчастных случаев.

Документ призван регламентировать порядок установления охранных зон вдоль трассы магистральных трубопроводов, в частности, на территории охранных зон будет запрещено размещать сельскохозяйственные поля, вести строительство жилых домов, дорог и т.д.

Кроме того, в нем будут содержаться предписания по организации эффективной системы контроля за состоянием энерготранспортных коммуникаций, максимального использования новейших технических разработок, в том числе, электронных датчиков и другой специальной аппаратуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"