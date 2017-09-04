Выражены соболезнования народу Индии

АШХАБАД, 22 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Республики Индия Раму Натху Ковинду и премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди с выражением глубоких соболезнований по случаю по случаю разрушительных наводнений, унесших множество человеческих жизней.

В своем послании глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"