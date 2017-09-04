Обсуждены актуальные вопросы развития регионов

АШХАБАД, 22 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видеоселекторное рабочее совещание с главами администраций велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей.

На повестку дня совещания было вынесено рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, предпринимаемых мер по развитию регионов, хода строительства объектов социального и экономического назначения, организации зимнего отопительного сезона, подготовки 5-м Азиатским играм в Ашхабаде и другим запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"