В Ашхабаде состоялось торжественное собрание

АШХАБАД, 22 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 августа в офисе Исполнительного комитета по подготовке к 5-м Азиатских играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде было проведено торжественное собрание, посвященное внесению объектов столичного Олимпийского городка в Книгу рекордов Гиннеса.

В ходе мероприятия были презентованы сертификаты, удостоверяющие, что образ коня, украшающий трибуну Олимпийского стадиона в столице Туркменистана, признан самым большим на планете архитектурным символом коня, а Центр водных видов спорта Олимпийского городка – самым большим в мире крытым плавательным бассейном, при создании которого использовались новейшие технологии и экологически чистые материалы, соответствующие высоким международным стандартам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"