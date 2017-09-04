Делегация МИД Туркменистана вернулась из ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, где 21 августа в Абу-Даби были проведены двусторонние политические консультации по линии МИД.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов по развитию межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"