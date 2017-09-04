Туркменский лидер отправился с официальным визитом в Ереван

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с двухдневным официальным визитом в Армению, предпринятым по приглашению Президента Республики Армения Сержа Саргсяна с целью обсуждения ключевых вопросов межгосударственного сотрудничества.

По прибытии в Ереван глава Туркменистана проследовал в отведенную ему резиденцию.

Основные мероприятия в рамках визита пройдут сегодня и будут включать в себя туркмено-армянские переговоры на высшем уровне, по итогам которых будет подписан пакет двусторонних документов, а также встречи с представителями правительственных и деловых кругов Армении.

ИП "ТУРКМЕНинформ"