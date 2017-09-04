В Туркменистане приступили к севу пшеницы

АШХАБАД, 24 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 августа в Туркменистане стартовали сезонные сельскохозяйственные работы по севу озимых сортов пшеницы.

В этом году (как и в минувшем) под посевы хлебов отведено 760 тысяч гектаров земли, с которых запланировано собрать не менее 1 миллиона 600 тысяч тонн зерна, в том числе в Ахалском велаяте – 450, Марыйском – 380, Лебапском – 350, Дашогузском – 300 и в Балканском – 120 тысяч тонн.

ИП "ТУРКМЕНинформ"