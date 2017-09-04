Туркменский лидер завершил визит в Армению

Туркменский лидер завершил визит в Армению25.08.2017 11:37
НОВОСТИ В МИРЕ, 25 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 августа в Ереване в рамках официального визита главы Туркменистана в Армению были проведены переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и Президентом Армении Сержем Саргсяном.
Переговоры проходили в резиденции главы Армении в узком и расширенном формате с участием правительственных делегаций двух стран и были посвящены обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и противостояния угрозам современности, банков и финансов, ТЭК, промышленности, транспорта и связи, АПК и сельского хозяйства, текстильной индустрии, медицины и здравоохранения, спорта и других, а также усиления взаимодействия в рамках международных организаций.
По итогам встречи в верхах были подписаны:
- Совместное заявление Президентов Туркменистана и Армении,
- Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма,
- Программа сотрудничества в области культуры и искусства на 2018-2020 годы,
- Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Армении на 2018-2019 годы,
- Меморандум о взаимопонимании по обмену финансово-разведывательной информацией,
- Меморандум о сотрудничестве в спортивной сфере,
- Соглашение о научно-техническом сотрудничестве,
- Соглашения между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Ереванским государственным университетом, между Туркменским сельскохозяйственным университетом и Национальным аграрным университетом Армении,
- меморандум о сотрудничестве между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Дипломатической школой МИД Армении.
Также в ходе переговоров туркменский лидер пригласил своего коллегу принять участие в торжественной церемонии открытия 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которая состоится 17 сентября.
Дальнейшая программа визита главы Туркменистана включала в себя посещение Национального Собрания Республики Армения и переговоры с председателем армянского парламента Ара Баблояном, а также встречу с премьер-министром Республики Армения Кареном Карапетяном.
После официального ужина в его честь глава Туркменистана отбыл в Ашхабад.
ИП "ТУРКМЕНинформ"