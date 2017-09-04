Туркменский лидер завершил визит в Армению

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 августа в Ереване в рамках официального визита главы Туркменистана в Армению были проведены переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и Президентом Армении Сержем Саргсяном.

Переговоры проходили в резиденции главы Армении в узком и расширенном формате с участием правительственных делегаций двух стран и были посвящены обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и противостояния угрозам современности, банков и финансов, ТЭК, промышленности, транспорта и связи, АПК и сельского хозяйства, текстильной индустрии, медицины и здравоохранения, спорта и других, а также усиления взаимодействия в рамках международных организаций.

По итогам встречи в верхах были подписаны:

Совместное заявление Президентов Туркменистана и Армении,

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма,

Программа сотрудничества в области культуры и искусства на 2018-2020 годы,

Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Армении на 2018-2019 годы,

Меморандум о взаимопонимании по обмену финансово-разведывательной информацией,

Меморандум о сотрудничестве в спортивной сфере,

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве,

Соглашения между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Ереванским государственным университетом, между Туркменским сельскохозяйственным университетом и Национальным аграрным университетом Армении,

меморандум о сотрудничестве между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Дипломатической школой МИД Армении.

Также в ходе переговоров туркменский лидер пригласил своего коллегу принять участие в торжественной церемонии открытия 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которая состоится 17 сентября.

Дальнейшая программа визита главы Туркменистана включала в себя посещение Национального Собрания Республики Армения и переговоры с председателем армянского парламента Ара Баблояном, а также встречу с премьер-министром Республики Армения Кареном Карапетяном.

После официального ужина в его честь глава Туркменистана отбыл в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"