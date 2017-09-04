Глава Туркменистана назначил посла в Сербии

АШХАБАД, 26 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 августа в ходе заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о назначении Батыра Ниязлиева Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Сербия.

Б.Ниязлиев будет совмещать новую должность с постом главы дипмиссии Туркменистана в Российской Федерации, на котором он пребывает с октября минувшего года, и постом Посла Туркменистана в Республике Словения, куда он был назначен в мае текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"