Туркменистан и Армения проведут заседание межправкомиссии

Туркменистан и Армения проведут заседание межправкомиссии26.08.2017 13:38
АШХАБАД, 26 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об утверждении состава туркмено-армянской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с туркменской стороны, в который вошли представители профильных министерств и ведомств страны.
Заседание комиссии состоится в ближайшее время и будет проведено в целях реализации достигнутых между Туркменистаном и Республикой Армения договоренностей в ходе официального визита в страну туркменского лидера, а также дальнейшего развития партнерства между странами.
ИП "ТУРКМЕНинформ"