Туркменистан и Армения проведут заседание межправкомиссии

АШХАБАД, 26 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об утверждении состава туркмено-армянской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с туркменской стороны, в который вошли представители профильных министерств и ведомств страны.

Заседание комиссии состоится в ближайшее время и будет проведено в целях реализации достигнутых между Туркменистаном и Республикой Армения договоренностей в ходе официального визита в страну туркменского лидера, а также дальнейшего развития партнерства между странами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"