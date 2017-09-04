Посол Казахстана отбывает из Ашхабада

АШХАБАД, 27 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с завершающим свою миссию в стране Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана Орманов Нурбаевым.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили перспективы расширения отношений между странами, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия в международном формате.

Орман Нурбаев вручил свои верительные грамоты туркменскому лидеру в декабре 2012 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"