Парламент Туркменистана провел очередное заседание

Парламент Туркменистана провел очередное заседание27.08.2017 13:17
АШХАБАД, 27 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 августа в Ашхабаде было проведено 22-е заседание Меджлиса Туркменистана, на котором были рассмотрены проекты законов и нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование различных сфер общественной жизни.
В частности, парламентарии обсудили и приняли следующие законопроекты:
- "О правовых актах",
- "Об учреждении почетного звания "Türkmenistanyň аt gаzаnаn tälimçisi",
- "Об учреждении почетного звания "Türkmenistanyň аt gаzаnаn sport ussady",
- "Об оперативном оборудовании территории Туркменистана",
- "О материальной ответственности военнослужащих",
- "О благотворительной деятельности",
- "О донорстве крови",
- "О музеях и музейном деле",
- "О хлопководстве",
- "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях",
- "О внесении изменения в Уголовный кодекс Туркменистана",
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О противодействии коррупции",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О государственной службе",
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О государственных наградах Туркменистана",
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана",
- "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Туркменистана",
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О культуре",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О театре и театральной деятельности",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об охране национального нематериального культурного наследия",
- "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О борьбе с допингом в спорте",
- "Об учреждении медали Туркменистана "Mälikguly Berdimuhamedow",
- "О внесении изменений в некоторые постановления Меджлиса Туркменистана",
- "О ратификации Договора о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан",
- "О ратификации Договора о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Казахстан".
ИП "ТУРКМЕНинформ"