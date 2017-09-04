Парламент Туркменистана провел очередное заседание

АШХАБАД, 27 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 августа в Ашхабаде было проведено 22-е заседание Меджлиса Туркменистана, на котором были рассмотрены проекты законов и нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование различных сфер общественной жизни.

В частности, парламентарии обсудили и приняли следующие законопроекты:

"О правовых актах",

"Об учреждении почетного звания "Türkmenistanyň аt gаzаnаn tälimçisi",

"Об учреждении почетного звания "Türkmenistanyň аt gаzаnаn sport ussady",

"Об оперативном оборудовании территории Туркменистана",

"О материальной ответственности военнослужащих",

"О благотворительной деятельности",

"О донорстве крови",

"О музеях и музейном деле",

"О хлопководстве",

"О внесении изменений и дополнения в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях",

"О внесении изменения в Уголовный кодекс Туркменистана",

"О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О противодействии коррупции",

"О внесении изменений в Закон Туркменистана "О государственной службе",

"О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О государственных наградах Туркменистана",

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана",

"О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Туркменистана",

"О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О культуре",

"О внесении изменений в Закон Туркменистана "О театре и театральной деятельности",

"О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об охране национального нематериального культурного наследия",

"О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О борьбе с допингом в спорте",

"Об учреждении медали Туркменистана "Mälikguly Berdimuhamedow",

"О внесении изменений в некоторые постановления Меджлиса Туркменистана",

"О ратификации Договора о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан",

"О ратификации Договора о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Казахстан".

ИП "ТУРКМЕНинформ"