Глава Туркменистана провел заседание Кабинета Министров

АШХАБАД, 27 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

Повестка дня мероприятия включала в себя рассмотрение текущего положения дел в банковско-финансовой сфере, ТЭК и промышленности, АПК и сельского хозяйства, строительства, текстильной индустрии, сфере бизнеса и предпринимательства, хода благоустройства Ашхабада, готовности к принятию гостей и участников Азиады-2017, подготовки к новому учебному году и очередному Совету старейшин и другие вопросы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"